Spanien

Ein gestrandeter Fremder, fremd am falschen Ort, auf der Suche nach seinem Recht, seinem Geld und nach Menschen, die noch an das Göttliche glauben. Dinge, die in dieser Welt nicht leicht zu finden sind.



Dafür findet er Magdalena, eine geheimnisvolle Frau, die nachts Männer für was Besonderes zu sich in die Wohnung holt. Ihr Ex-Mann, ein Polizist, ist auf der Suche nach Worten, die sie zu ihm zurückbringen sollen - und ein spielsüchtiger Kranfahrer, ein gefallener Engel, spielt Schicksal.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen