Heidi 3D Claras Vater kommt

Per Telegramm kündigt Claras Vater seine Rückkehr von einer langen Geschäftsreise an und löst damit im Hause Sesemann helle Aufregung aus. Vor allem Fräulein Rottenmeier wird plötzlich ganz nervös. Heidi ermutigt Clara, als Überraschung für ihren Vater das Stehen auf ihren Beinen zu versuchen. Als dabei zu einem Unfall mit glimpflichen Ausgang kommt, nimmt Fräulein Rottenmeier den Vorfall zum Anlass, Heidi bei Herrn Sesemann anzuschwärzen. In ihren Augen sollte Heidi das Haus auf schnellstem Weg verlassen.