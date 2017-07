How I Met Your Mother Frauen, Flieger, Freiheit

Nachdem Robin Ted versichert hat, dass sie nur an einer Freundschaft mit ihm interessiert ist, lässt er sich widerwillig von Barney überreden, gemeinsam zum Flughafen zu fahren, wo es von attraktiven Mädchen nur so wimmelt. Und ehe sich beide versehen, sitzen sie schon mit zweien davon in einem Flieger, der sie nach Philadelphia bringt.