Drop Dead Diva Janes Hochzeit

Janes Hochzeit steht kurz bevor. Doch statt sich auf das bevorstehende Ereignis freuen zu können, hat Jane eine Auseinandersetzung mit ihrer Mutter, die alle Entscheidungen treffen will. Außerdem muss Jane vorher noch Debs alten Freund Mark vor Gericht vertreten. Dessen Frau Hannah weigert sich ihren Tumor behandeln zu lassen, obwohl sie in diesem Fall nur noch sechs Monate zu leben hätte. Dann ist endlich der große Moment gekommen, die Trauerfeierlichkeiten beginnen, bis etwas Unerwartetes passiert.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)