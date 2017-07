Unforgettable All unsere Sachen

Die Anwältin Mary Hansen ist in ihrer Wohnung brutal ermordet worden. Der erste Verdacht richtet sich gegen ihren Mitbewohner Kevin, der volltrunken und blutverschmiert in der Nähe aufgefunden wird. Inzwischen bekommt Roe mit, dass Carrie Recherchen bezüglich des lange zurückliegenden Mordes an ihrer Schwester Rachel betreibt und bietet seine Hilfe an.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)