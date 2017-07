Unforgettable Tödliche Bilder

Inhalt - 'Tödliche Bilder', IV/6

Der 'Horror-Paparazzo' Nate Orton wird erschossen, als er gerade einen Raubüberfall auf einen Supermarkt filmen will. Was zuerst wie Zufall aussieht, entpuppt sich bald als Mord. Bei dem vermeintlichen Räuber handelt es sich um den Auftragskiller Bud Mayer. Mayer wird wiederum von seinem Auftraggeber ermordet. Erneut treffen Al und Carrie bei den Ermittlungen auf Carris Ex-Mann Eddie.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Hauptdarsteller

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

Skeet Ulrich (Eddie)

REGIE

Paul Holahan