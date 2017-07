The Night Shift Es wird heiƟ

Ganz San Antonio leidet unter einer gewaltigen Hitzewelle, die bereits mehrere Opfer gefordert hat. Ein Wrestling-Match artet in eine Massenschlägerei aus - dabei wird das Nummerngirl Emilia schwer verletzt in die Notaufnahme gebracht.

Der heißeste Tag mit 39 Grad liegt über der Stadt. Noch dazu fällt die Klimaanlage aus. Eine Sportlerin bricht durch die Hitzewelle zusammen und wird mit diffusen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert. Jordan und Shannon besuchen ein Wrestling-Match. Kurze Zeit später bricht eine Massenschlägerei aus. Dabei wird das Ringnummerngirl schwer verletzt. Drew will verhindern, dass die junge Frau querschnittsgelähmt wird und führt eine riskante Operation durch. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Eoin Macken (Dr. TC Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Tanaya Beatty (Dr. Shannon Rivera) REGIE Darnell Martin

