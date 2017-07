Revenge Loyalität

Jack ist hin und weg von Amanda. Diese richtet sich auch auf einen längeren Aufenthalt in den Hamptons ein. Damit sie ihre Rolle überzeugender spielen kann, überlässt Emily Amanda ihr altes Tagebuch. Doch es dauert nicht lange, bis die Kunde von Amanda Clarkes Rückkehr auch Victoria erreicht. Daniel verrät indes Conrad, dass Nolan von Tyler erpresst wurde. Conrad will Tyler daraufhin feuern, doch dieser hat noch ein Ass im Ärmel.

