The Impossible ("The Impossible") Berührendes Familiendrama nach wahrer Begebenheit

ZUR STORY:

Die Eheleute Henry (Ewan McGregor - "Der Ghostwriter") und Maria Bennett (Naomi Watts - "King Kong") und ihre drei Söhne, der Älteste Lucas (Tom Holland, der ab 13.7. als neuer Spider-Man im Reboot 'Spider-Man: Homecoming' durch unsere Kinos fegt), Simon und Thomas verbringen ihren Weihnachtsurlaub in Thailand, als sie in die reißenden Fluten des Tsunami geraten, der am 26. Dezember 2004 eine unvorstellbare Spur der Verwüstung in 14 asiatischen Ländern zieht und über 230 000 Menschenleben fordern wird. Auf einen Schlag wird die Familie getrennt und schwer verletzt. Fortan kämpfen sie um ihr Überleben – und darum, einander wieder in die Arme schließen zu können: Eine unvergessliche, wahre Geschichte über Ausdauer, Liebe und den unerschütterlichen Glauben an sich selbst und tausende von Fremden, die ebenfalls Opfer der Katastrophe wurden.