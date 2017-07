Supernatural Southern Comfort

In einem kleinen Ort in Missouri überfährt Mary Lew ihren Ehemann in voller Absicht, kann sich danach aber an nichts mehr erinnern. Kurz darauf wird auch ihr Sohn Scott überraschend zum Mörder. Unterstützt von ihrem alten Freund Garth finden Sam und Dean heraus, dass hier ein Rachegeist sein Unwesen zu treiben scheint, der an sich treuherzige Seelen zu hasserfüllten Taten anstiftet.