Prince of Persia - Der Sand der Zeit ("Prince of Persia: Sands of Time") Effektvolles Fantasyabenteuer

Jake Gyllenhaal alias Prinz Dastan wird von "Fluch der Karibik"-Produzent Jerry Bruckheimer in die Wüste geschickt, um den Mörder seines Vaters zu enttarnen, dunkle Verschwörungen aufzudecken und einen magischen Dolch an einen sicheren Ort zu bringen. Bombastische Verfilmung des Videospiels.

Unter der Produzentenägide von Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik") adaptierte Regisseur Mike Newell ("Harry Potter und der Feuerkelch") das enorm erfolgreiche Computerspiel von Jordan Mechner und bietet 105 Minuten geballte Action gepaart mit atemberaubenden Spezialeffekten. Ein muskelgestählter Jake Gyllenhaal ("Brokeback Mountain", zuletzt in "Nighcrawler") spielt den ehemaligen Waisenjungen Dastan, den der persische König Sharaman an seinen Hof bringen ließ und wie seinen eigenen Sohn aufzog. Als er mit seinen beiden Brüdern die heilige Stadt Alamut einnimmt, gerät Dastan in den Besitz eines mystischen Dolches, der die Zeit zurückdrehen kann.

Böse Mächte, darunter Drastans ruchloser Onkel Nizam ("Ghandi" Ben Kingsley), haben es auf den Dolch abgesehen, um an die Herrschaft über das Reich zu gelangen. Als König Sharaman durch einen vergifteten Mantel stirbt, wird Dastan des Mordes an seinen Vater bezichtigt und muss fliehen. Gemeinsam mit der schönen Herrscherin von Alamut, Prinzessin Tamina (Bond-Girl Gemma Arterton) will Dastan die magische Klinge zum heiligen Tempel, der auch die 'Sanduhr der Zeit' beherbergt, zurückbringen. Doch Nizams Verbündete, die Assassinen, sind ihnen dicht auf den Fersen.

Mit wilden Verfolgungsjagden im Parcours-Stil, perfekt choreografierten Kampfszenen, opulent inszenierten Schlachtengemälden und einer gute Dosis Humor erweckte Regisseur Newell das Computerspiel zum Leinwandleben und legte dem Disney-Studio bei einem Budget von $200 Millionen Dollar ein beachtliches Einspielergebnis von weltweit $335 Millionen Dollar vor.

Taurus-Nominierung für Stunts In Jake Gyllenhaal fand der Regisseur einen coolen Abenteuerhelden, der neben frechen Sprüchen auch jede Menge Charme versprüht, dem sich schließlich auch die eigensinnige Prinzessin Tamina (gespielt von der Engländerin Gemma Arterton - "Kampf der Titanen") nicht entziehen kann. Souveräne Unterstützung erhält der US-Star, der mit akrobatischen Sprüngen und kämpferischem Draufgängertum beeindruckt, von den britischen Hochkarätern Ben Kingsley und Alfred Molina (als Scheich Amar, der mit illegalen Straußenrennen ein Vermögen verdient) - die großartigen Stunts wurden bei den World-Stunt-Awards für einen Taurus nominiert.

Jake Gyllenhaal Seit seinem Auftritt als visionengeplagter Teenager im Mystery-Thriller "Donny Darko" im Jahre 2001 hat sich der 36-jährige Sohn schwedisch-russisch-jüdischer Eltern zu einem der meistbeschäftigsten Schauspieler seiner Generation hochgearbeitet. Seine Rolle des schwulen Cowboys Jack in Ang Lees Liebesdrama "Brokeback Mountain" brachte ihm im Jahre 2006 seine erste Oscarnominierung ein, im Jahre 2011 wurde er für seine Darstellung eines Pharmavetreters in "Love and other Drugs – Nebenwirkung inklusive" für einen Golden Globe nominiert. Nach dem Sci-Fi-Thriller "Source Code" im Jahre 2011 kämpfte Gyllenhaal als Cop in L.A. gegen die tägliche Gewalt in dem Drama "End of Watch". Nach Beziehungen mit Kirsten Dunst, Reese Witherspoon und Country-Popsirene Taylor Swift hält der Schauspieler die Yellow Press mit ständig wechselnden Partnerinnen auf Trab.

Kurzinhalt Persien, im 6. Jh.: Einst wurde Waisenjunge Dastan von König Sharaman adoptiert. Jahre später erobert der Prinz mit seinen Brüdern Tus und Garsiv die heilige Stadt Alamut. Dabei fällt ihm ein magischer Dolch in die Hände. Böse Mächte wollen dessen Kräfte nützen. Scheich Amar strebt nach Reichtum und Nizam, der Bruder des Königs, will auf den Thron. Als Sharaman vergiftet wird, steht Dastan unter Tatverdacht. Gemeinsam mit der widerspenstigen Prinzessin Tamina, Herrscherin von Alamut, muss er den Dolch in Sicherheit bringen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

DARSTELLER Jake Gyllenhaal (Prinz Dastan)

Gemma Arterton (Prinzessin Tamina)

Ben Kingsley (Nizam)

Alfred Molina (Scheich Amar)

Richard Coyle (Tus)

Toby Kebbell (Garsiv)

Drehbuch: Boaz Yakin, Doug Miro, Carlo Bernard

Kamera: John Seale

Musik: Harry Gregson-Williams

Story: Jordan Mechner (Videospiel)

REGIE Mike Newell

