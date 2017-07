Elysium ("Elysium") Bildgewaltiger Sci-Fi-Actioner

Matt Damon verlässt die Slums der geknechteten Menschheit auf der Erde und sagt der im Orbit kreisenden Elite den Kampf an. Jodie Foster als skrupellose Wächterin der heilen Welt schreckt vor nichts zurück. Von "District 9"-Regisseur Neill Blomkampf actionreich in Szene gesetzter Überlebenskampf in der fernen Zukunft.