Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Konkurrenz für Ricky

Ricky will mit Ella allein sein. Er zeigt ihr eine schöne Stelle am nächsten Riff. Doch die Freunde der beiden stören die traute Zweisamkeit. Zu allem Überfluss wird Ella von einer Schlingpflanze am Fuß gefangen und selbst Ricky kann ihr nicht aus der Patsche helfen. Als Robin, eine andere Schildkröte von weit her, Ella tatsächlich befreien kann, sind alle begeistert - außer Ricky, der eifersüchtig reagiert. In einem Wettkampf will er beweisen, dass er viel mutiger und stärker ist als Konkurrent Robin.