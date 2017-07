Blue Bloods - Crime Scene New York Direkt in die Hölle

Just an seinem eigenen Hochzeitstag muss Danny den gewaltsamen Tod einer Braut untersuchen. Die Frau wurde von Gangmitgliedern ermordet. Das Merkwürdige an dem Fall ist, dass weder das Opfer noch ihr Bräutigam in einer Verbindung zur Gang zu stehen scheinen. Währenddessen muss sich Frank mit Personenschutz für den brutalen, ausländischen Diktator Velverde herumschlagen, der sich wegen eines medizinischen Eingriffs gerade in New York aufhält.