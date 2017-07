Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg ("Seabiscuit") Berührende True-Story mit Starbesetzung

Tobey Maguire, Jeff Bridges und Chris Cooper sind die Hauptfiguren in der wahren Geschichte rund um das Rennpferd 'Seabiscuit', das im depressionsgeschüttelten Amerika als Hoffnungssymbol der Chancenlosen gefeiert wurde...

Wahre Geschichte Gary Ross ("Pleasantville") inszenierte dieses Feel-Good-Movie, das auf einer wahren Geschichte aus dem Amerika der 1930er Jahre basiert.

Das Leben dreier Männer erfährt durch ein Pferd eine wundersame Wendung. Geschäftsmann Charles Howard (Jeff Bridges) ist überzeugt, dass sein Pferd Seabiscuit das Zeug zu einem Rennpferd hat. Gemeinsam mit einem ehemaligen Rodeoreiter und Pferdeflüsterer (Chris Cooper) und einem halbblinden Jockey (Tobey Maguire) setzt er alles daran, Seabiscuit zum Champion zu machen. Die Geschichte vom einstigen Aussenseiter zum gefeierten Sieger zog damals eine ganze Nation in Bann, verkörperte es doch die Verwirklichung des amerikanischen Traumes, das Beste aus einer zweiten Chance zu machen.

Mit sieben Oscars nominiert! Regisseur und Drehbuchautor Gary Ross nahm den Tatsachenroman "Seabiscuit, An American Legend" von Laura Hillenbrand als Vorlage und inszenierte eine mitreißende Success-Story im Amerika der dreißiger Jahre. In der Geschichte finden drei gebrochene Figuren durch ein kleines, aber willensstarkes Pferd namens 'Seabiscuit' den Glauben an sich zurück.

ZUR STORY Der halbblinde Jockey und Literaturfan Johnny "Red" Pollard ("Spiderman" Tobey Maguire als Rotschopf) wird in jungen Jahren von seiner Familie verlassen und versucht seinen Schmerz in Boxkämpfen zu betäuben. Der durch harte Schicksalsschläge verbitterte Selfmademan Charles (Jeff Bridges) und der wortkarge Pferdeflüsterer Tom (Chris Cooper) schaffen das Undenkbare und machen aus dem anfangs unterschätzen Pferd 'Seabiscuit' ein Siegespferd.



Charakterdarsteller William H. Macy legt erneut eine Glanzleistung als schnellsprechender Radioansager "Tic Tock" McLaughlin hin. Insgesamt spielten an die 40 Pferde im Film mit, zehn davon verkörperten das Titelpferd 'Seabiscuit'.

Sieben Oscarnominierungen, keine Trophäe Regisseur Gary Ross legt viel Wert auf historische Kostüme und authentische Ausstattung, die zu Recht mit je einem Oscar nominiert wurden. Leider schnappten sich im Jahre 2004 die Blockbuster "The Aviator" und "Million Dollar Baby" fast alle der insgesamt sieben Oscar-Nominierungen (darunter Bester Film, Bester Sound, Bestes adaptiertes Drehbuch) und "Seabiscuit" ging völlig leer aus.



Hauptdarsteller Tobey Maguire (Bild) wollte eigentlich Koch werden, hat sich aber für das Schauspielfach entschieden, als ihm seine Mutter 100 Dollar für einen Kurs anbot. Für die Rolle des Jockey Johnny 'Red' Pollard in "Seabiscuit" musste der Schauspieler 25 Pfund abnehmen, die er sich gerade mühsam für seine Rolle in "Spider Man" (2002) auftrainiert hatte.

Kurzinhalt Hinter Pferdebesitzer Charles Howard, reich geworden als Autohändler, liegt ein Schicksal voller Höhen und Tiefen. Seit dem Tod seines Sohnes ist er innerlich völlig verändert. Auch Jockey Red Pollard ist von seinem Leben als Teilzeitboxer gezeichnet. Gemeinsam mit dem seines Freiheitsdrangs beraubten Cowboy Tom Smith, vollbringen sie das schier Unmögliche: Das ungraziöse, viel zu kleine Rennpferd Seabiscuit avanciert dank ihres Einsatzes und ihrer Überzeugung vom Underdog zum Champion der Nation.

DARSTELLER Tobey Maguire (Johnny 'Red' Pollard)

Jeff Bridges (Charles Howard)

Chris Cooper (Tom Smith)

Elizabeth Banks (Marcela Howard)

Gary Stevens (George 'The Iceman' Woolf)

William H. Macy (Tick Tock McGlaughlin)

REGIE und DREHBUCH Gary Ross