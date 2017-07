Anlässlich seiner weltweiten Promotour für "Oblivion" im Jahre 2013 stellte Tom Cruise (mit 'Die Mumie' derzeit im Kino!) gemeinsam mit seinem Ko-Star Olga Kurylenko und Regisseur Joseph Kosinski den Sci-Fi-Actioner als deutschsprachige Premiere im Gartenbaukino vor und gab stundenlang Autogramme am roten Teppich.

Mit der visuell eleganten Verfilmung seiner eigenen Graphic Novel hat Ex-Werbefilmer Joseph Kosinksi nach seinem erfolgreichen Regie-Erstling "Tron: Legacy"(2010) erneut sein Händchen für hochglanziges Genrekino mit überwältigenden Bildwelten bewiesen. Obendrein konnte er mit Tom Cruise, Morgan Freeman und Ex-Bond-Girl Olga Kurylenko ein hochkarätiges Team gewinnen, das von Andrea Riseborough, Stuntfrau Zoë Bell, der Oscarpreisträgerin Melissa Leo ("The Fighter") und Dänen-Export Nikolaj Coster-Waldau ("Game of Thrones") souverän unterstützt wird.