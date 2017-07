The Neighbors Gro├če Erwartungen

Eigentlich hatte Reggie gehofft, Amber zur Schultanzveranstaltung begleiten zu können. Leider hat sie aber schon einen Kavalier für diesen Abend. Amber ist jedoch nicht die Einzige mit einer Verabredung. Sowohl ihre Eltern, als auch die Bird-Kersees wohnen dem Schulball als Aufsichtspersonen bei. Dabei erwachen in Debbie Erinnerungen an die Zeit, als sie und Marty sich kennengernt haben, während Jackie hofft, durch den Besuch der Veranstaltung mehr Romantik in ihre Beziehung mit Larry zu bringen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)