Yakari Der heilige Tomahawk

Bald beginnt der Winter, jene Jahreszeit also, in der die Indianer nach Süden ziehen. Stiller Fels versteckt den Heiligen Tomahawk im Wald und ruft einen Wettkampf aus: Wer das gute Stück als erster findet, darf an der Spitze des Stammes laufen. Zwar findet Yakari die Stelle, an der der Tomahawk versteckt wurde, allerdings ist er verschwunden. In seiner Not bittet Yakari die Tiere um ihre Mithilfe.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)