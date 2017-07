Jamies 15 Minuten Küche Fisch-Tajine & Cajun-Hähnchen

Erneut greift Jamie Oliver tief in seinen schier unerschöpflichen Fundus köstlicher Rezepte und zaubert in nur 15 Minuten eines seiner Lieblingsgerichte auf den Tisch: zarte Schollenfilets in pikanter Paradeisersoße mit Zitronen-Minze-Couscous, Clementinen-Salat und Harissa-Joghurt. Im Anschluss entsteht die gesunde Variante eines echten Südstaaten-Klassikers: Cajun-Hähnchen, eingehüllt in warme Gewürze und serviert mit Süßkartoffelbrei, gegrillter Okra und Mais-Chili-Salsa.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)