Stets gut gelaunt lebt Kate in den Tag hinein, bis sie eines Tages in einer Karaokebar auf den galanten Pete trifft. Für beide ist es Liebe auf den ersten Blick! Dass Pete eine große Patchwork-Familie im Schlepptau hat, ahnt Kate nicht. Schneller als gedacht ist das ehemalige Partygirl jedoch gezwungen, ihren Platz zwischen zwei Ex-Frauen und drei Kindern zu finden. Petes erste Frau Diane, eine Chirurgin, sprüht vor Ehrgeiz. Aber auch Ex-Frau Nummer zwei, Jackie, macht Kate das Leben nicht gerade leicht.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)

Hauptdarsteller Bradley Whitford (Pete Harrison)

Malin Akerman (Kate Harrison)

Marcia Gay Harden (Diane Buckley)

Michaela Watkins (Jackie)

Natalie Morales (Meg)

Albert Tsai (Bert)

Bailee Madison (Hillary)

Regie Jason Moore