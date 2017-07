Kung Fu Panda Der ewige Akkord

Po hat seine innere Harmonie verloren. Um sie wiederzuerlangen, lässt er sich von Meister Lun in die Geheimnisse des musikalischen Kung Fu einweihen. Als jedoch Po seine Ausbildung vorzeitig beenden will, gerät dadurch das Universum aus dem Gleichgewicht. Nur durch das Wiederfinden seiner Harmonie kann Po die Vernichtung des gesamten Kosmos verhindern.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)