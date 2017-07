Allem Anschein nach ist Bibi Blocksberg ein ganz gewöhnliches 13-jähriges Mädchen. Sie wohnt mit ihren Eltern in Neustadt, besucht regelmäßig die Schule und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren besten Freundinnen. Bibi ist jedoch anders: Sie hat magische Kräfte, ebenso wie ihre Mutter Barbara. Bibis erste Zauberversuche führen ein ums andere Mal zu haarsträubenden Abenteuern!



Heute:



Hexerei im Spukschloss

Bibi und ihre Hexenfreundin Schubia trauen ihren Ohren kaum. Ganz in ihrer Nähe soll ein Spukschloss existieren! Neugierig statten sie dem alten Gemäuer sogleich einen Besuch ab. Zu beider Überraschung spukt es dort tatsächlich. Dem nicht genug, sitzen sie durch eine unglückliche Fügung plötzlich in dem Haus fest. Um wieder freizukommen, sind die beiden auf die Hilfe des ängstlichen Hausbesitzers Herrn von Zitter angewiesen. Dieser hat jedoch geschworen, keinen Fuß mehr in die verlassene Villa zu setzen.