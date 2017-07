Transporter 3 ("Transporter 3") He is back!

Kaum hat sich Spezialkurier Frank Martin (stoisch wie eh und je Jason Statham ) in Südfrankreich zur Ruhe gesetzt und will sich seinem Hobby, dem Angeln, widmen, wird er ziemlich unsanft zu einem neuen Auftrag gezwungen. Mafioso Jonas Johnson braucht einen Fahrer, der die Tochter des ukrainischen Umweltministers nach Odessa bringen soll. Um sicherzugehen, dass der Kurier und seine wertvolle Fracht nicht auf dumme Gedanken kommen, wird ihnen ein Armband mit einer Bombe angelegt, die automatisch zündet, wenn sich der Träger mehr als 20 Meter vom Auto entfernt. Bald erfährt Martin, wer hinter der Entführung steckt und welche Forderung die Erpresser stellen.

Action-Star Jason Statham

Der britische Mime (geboren am 26. Juli 1967 in London), der durch Guy Ritchies Filme "Bube, Dame, König, Gras" und "Snatch" vom ansehnlichen Model zum neuen Action-Helden avancierte, schaffte mit seiner ersten Hauptrolle in "Transporter" im Jahre 2002 den großen Durchbruch. Gestählt durch jahrelanges Training als Turmspringer für die englische Nationalmannschaft (1992 wurde er 12. bei der Spring-Weltmeisterschaft), erledigte der inzwischen 48-jährige Actionstar in all seinen Filmen die gefährlichen Verfolgungsjagden, Kampfszenen und Tauchsequenzen ganz ohne Stuntdouble.



Für die beiden Sequels "Transporter 2" (2005) und "Transporter 3" (2008) übernahm Statham erneut die Rolle von Frank Martin. Nach dem Fantasyabenteuer "Schwerter des Königs" (2007) trat er im Jet-Li-Actioner "War" als rachebesessener FBI-Agent auf der Leinwand auf. Zuletzt war der Schauspieler im Bollidenthriller "Furious 7" an der Seite von Vin Diesel auf der Leinwand zu sehen. Privat ist Stratham mit dem Model und Star des vorletzten "Transformers"-Abenteuers Rosie Huntington-Whiteley verlobt, das gerade ihr erstes Kind von ihm erwartet.