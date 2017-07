Zum Kinostart v. 'Spider-Man: Homecoming' am 14.7.2017: The Amazing Spiderman 2 - Rise of Electro ("The Amazing Spiderman 2: Rise of Electro")

Spektakuläre Fortsetzung der actionreichen Spider-Man-Neuauflage. Andrew Garfields akrobatische Superheldenkräfte sind erneut gefordert. Diesmal liefert er sich mit Bösewicht Electro Jamie Foxx ('Django Unchained') seinen bis dato schwersten Kampf....

ZUR STORY Spider-Man ist wieder einmal hin- und hergerissen zwischen seinen Verpflichtungen als Peter Parker und seiner Verantwortung als Spider-Man gegenüber den Bürgern der Stadt New York. Er genießt es ein Held zu sein und Zeit mit seiner Freundin Gwen (Neo-Oscargewinnerin Emma Stone - "La La Land") zu verbringen. Doch als der furchteinflößende Electro auftaucht, muss sich Peter einem Gegner stellen, der viel mächtiger ist, als er selbst. Und als sein alter Freund Harry Osborn zurückkehrt, erkennt Peter, dass alle seine Feinde eines gemeinsam haben: OsCorp.

Stargekrönte Besetzungsriege Die Rolle des Spinnenmanns übernimmt erneut Andrew Garfield ("The Social Network"), seine Jugendliebe Gwen wird wieder von Emma Stone (die bei den Dreharbeiten auch im echten Leben seine Herzensdame wurde) gespielt. Oscargewinner Jamie Foxx ("Ray") gibt den Elektrizität kontrollierenden Bösewicht Electro. Foxx musste täglich stundenlang in der Maske ausharren, wo man ihm blaue Silikonstücke am ganzen Körper anklebte, um ihn dann mittels Computereffekte wie einen Gewittersturm aussehen zu lassen. Spider-Mans bester Freund Harry Osborn, der zu Green Goblin mutiert, wird von Newcomer Dane DeHaan gespielt. In der prominenten Besetzungsliste finden sich außerdem Paul Giamatti ("Sideways") als cholerischer Gangster Rhino, Chris Cooper (Oscar für "Adaption") als mächtiger Industrieller sowie erneut Martin Sheen und die zweifache Oscargewinnerin Sally Field als Spideys Onkel und Tante.

Tim Bendzko auf Soundtrack Regie führte wie im Vorgänger Marc Webb. Neben Musikgrößen Hans Zimmer und Pharrell Williams steuerte Deutschlands Popstar Tim Bendzko den Song "Ohne zurück zu sehen" zum Soundtrack bei.

Die größte Filmproduktion aller Zeiten in New York Die Dreharbeiten des knapp über zwei Stunden dauernden 3D-Spektakels fanden zur Gänze im Bundesstaat New York statt. Damit wurde "The Amazing Spider-Man 2" bei einem geschätzten Budget von $200 Millionen Dollar zur teuersten Filmproduktion, die je in New York gedreht wurde. Weltweit nahm der Film fast $709 Millionen Dollar ein.

Kurzinhalt Je öfter Peter Parker als Spider-Man New York vor Superschurken rettet, desto mehr Feinde hat er. Um seine große Liebe Gwen vor deren Rache zu schützen, geht er auf Distanz. Da sie sich zu einem Studium in London entschlossen hat, steht Peter vor einer schweren Entscheidung. Als sich 'Oscorp'-Mitarbeiter Max Dillon durch einen Arbeitsunfall zum zerstörerischen Bösewicht Electro und Peters Schulfreund Harry Osborn durch ein Serum in den wahnwitzigen Green Goblin wandeln, spitzt sich die Situation zu.



DARSTELLER

Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man)

Emma Stone (Gwen Stacy)

Jamie Foxx (Max Dillon / Electro)

Dane DeHaan (Harry Osborn / Green Goblin)

Colm Feore (Donald Menken)

Campbell Scott (Richard Parker)

Embeth Davidtz (Mary Parker)

Paul Giamatti (Aleksei Systevich / Rhino)

Sally Field (Tante May)

Martin Sheen (Onkel Ben)

REGIE

Marc Webb

DREHBUCH

Alex Kurtzman

Roberto Orci

Jeff Pinkner

James Vanderbilt

KAMERA

Daniel Mindel

MUSIK

Hans Zimmer

Pharrell Williams

Johnny Marr

STORY

Stan Lee (Comics)

Steve Ditko (Comics)

Cameo von Spider-Man-Schöpfer Marvel-Mastermind Stan Lee (93), der neben "Spider-Man" auch die bekannten Superhelden 'Thor', die 'Avengers' und 'Iron Man' erschuf, hat wie in fast allen Marvel-Verfilmungen einen Gastauftritt: diesmal spielt er einen Gast bei der Schulabschlussfeier, der Peter Parker in seiner Spider-Man-Maske erkennt und sagt "Ich kenne diesen Jungen".

Im Bild: Stan Lee erhält den "National Medal of Arts" Award vom damaligen US-Präsident George W. Bush im Weißen Haus am 17. November 2008, Quelle: APA/EPA/MARK WILSON