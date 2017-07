R.I.P.D. - Rest In Peace Department ("R.I.P.D.") Übernatürlich effektvoller Actionspaß

Der $130 Millionen teure Fantasyspaß vom deutschen Regisseur Robert Schwentke ("R.E.D. - Älter. Härter. Besser") basiert auf der gleichnamigen Dark-Horse-Comicreihe von Peter M. Lenkov und vereint erstmals den bereits comicerprobten Hollywood-Star Ryan Reynolds ("Deadpool", "Green Lantern") und Oscarpreisträger Jeff Bridges ("Crazy Heart") vor der Kamera. Als untote Geisterjäger des R.I.P.D., das 'Rest In Peace Department', kümmern sie sich um die sogenannten 'Deados'. Das sind verlorene Seelen von Verbrechern, die nicht wie geplant an die Hölle ausgeliefert wurden, sondern weiterhin auf der Erde ihr Unwesen treiben.

Unter der Führung der toughen R.I.P.D.-Chefin Ms. Proctor (Golden-Globe-Gewinnerin Mary-Louise Parker - "Weeds", "R.E.D.") wird Neo-Geist Nick (Reynolds) in seine neue Tätigkeit unterwiesen. Eben noch war er als quicklebendiger Cop mit seinem Partner Bobby Hayes ( Kevin Bacon - "The Following", i. Bild ) bei einem Einsatz unterwegs, als er hinterrücks erschossen wird. Nun muss er sich mit seinem neuen Partner im Jenseits, dem übellaunigen Wild-West-Sheriff Roy (Bridges), herumschlagen, der wenig begeistert ist, mit dem Greenhorn zusammenzuarbeiten.

Ryan Reynolds

Der 40-jährige Kanadier Ryan Reynolds (geboren in Vancouver) war im Jahre 2015 mit dem Restitutionsdrama "Die Frau in Gold" (am 12. Juli 2017 als deutschsprachige Free-TV-Premiere auf ORF2) als Anwalt von Klimt-Erbin Maria Altmann (Helen Mirren) zu sehen. Im Jahr 2015 landete er mit der Comicverfilmung "Deadpool" einen internationalen Box Office Hit mit fast $800 Millionen Dollar Einspiel. Die Fortsetzung "Deadpool 2" ist bereits in Planung und soll dem Titelhelden Ryan Reynolds einen muskelbepackten Mutanten namens Cable zur Seite stellen. Kinostart ist voraussichtlich 2018.

PRIVAT:

Nach seiner dreijährigen Ehe mit Scarlett Johansson heiratete der ehemalige 'sexiest man alive' im Jahre 2012 seine Ko-Partnerin aus "Green Lantern"(2011) Blake Lively, mit der er die gemeinsame Tochter James (geboren im Dezember 2014) hat. Inzwischen ist Kind Nummer zwei, Ines im September 2016 auf die Welt gekommen.

Im Bild: Ryan Reynolds und Blake Lively beim Staatsdinner zu Ehren des kanadischen Premiers Justin Trudeau im Weißen Haus in Washington am 10. März 2016. Quelle: APA/AFP PHOTO / CHRIS KLEPONIS

