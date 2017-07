Jamies 15 Minuten Küche Lamm-Köfte & Pikantes Gemüsecurry

In nur 15 Minuten bereitet Kultkoch Jamie Oliver köstliche Lammköfte mit einer Schicht aus Pistazien und Honig in Pita-Taschen zu. Serviert mit Salat und Couscous lassen sie die Sonne Griechenlands ins eigene Haus scheinen. Wer Südindisches bevorzugt, kann sich an der Zubereitung einer Geschmacksexplosion aus Gemüse-Curry mit Ananas, Kurkuma und Kokosmilch erfreuen. Zitronen-Basmati-Reis, Papadams und ein erfrischendes Minz-Joghurt bilden dazu die verführerische Beilage.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)