SpongeBob Schwammkopf Thaddäus plus eins / Manager Patrick

Thaddäus plus eins

Als Patrick eine Menge Typen mit Anzug, Brille und Krawatte in der 'Krossen Krabbe' essen sieht, packt ihn der Neid. Kurzerhand beschließt er, unbedingt auch so ein 'Manager'-Mittagessen' zu probieren. Als Patrick sich die dazu passende Brille und Krawatte kauft, wird er von den Managern prompt für ihresgleichen gehalten und zu einer Konferenz mitgeschleppt.



Manager Patrick

Tentakel Thaddäus bekommt eine Einladung zur Eröffnung einer exklusiven Galerie. Da es erwünscht ist, dass er mit Begleitung erscheint, sucht er dringend einen Freund. SpongeBob bietet sich an, doch Thaddäus ignoriert ihn vorerst.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)