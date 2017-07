Bezaubernde Jeannie Lieben auf einen Streich

Tonys Freund Roger kommt beim anderen Geschlecht nicht besonders gut an. Jeannie will ihm, als sie erfährt, wie sehr er darunter leidet, sofort helfen. Dank ihrer Zauberkraft ist Roger bald unwiderstehlich, was zur Folge hat, dass er sich vor Verehrerinnen kaum noch retten kann. Unter anderem wirkt Rogers angezauberter Charme auch auf Dr. Bellows Frau, was Roger in noch größere Schwierigkeiten bringt.