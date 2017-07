Breaking Bad Negro Y Azul ('Negro Y Azul' - II/7)

Jesse hat nach den letzten Geschehnissen beim Geldeintreiben vorerst die Nase voll vom Drogengeschäft. Inzwischen findet Walter heraus, dass Gerüchte im Umlauf sind, dass Jesse Spooge ermordet hat. Währenddessen tritt Hank seinen Dienst in El Paso an. Dort wird er allerdings nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Und Skyler hat indes einen Job in ihrer alten Firma gefunden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)