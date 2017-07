Breaking Bad Kuckuck ('Peekaboo' - II/6)

Jesse hat die Diebe von Skinny Petes Drogen ausfindig gemacht und stattet den beiden einen Besuch ab. Doch die Wiederbeschaffung verläuft viel schwieriger als gedacht. In der Zwischenzeit versucht Walter wieder im Berufsleben Fuß zu fassen. Als er in der Schule ist, verpasst er Gretchens Anruf. Und Skyler lädt Gretchen zu sich ein, um sich für das Geld für Walters Behandlung zu bedanken.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)