Revenge Verdacht

Amanda wird zunehmend zum Problem für Emily. Statt sich nach Paris abzusetzen, ist sie in den Hamptons geblieben und macht sich an Jack heran. Um die Kontrolle zurückzugewinnen, wendet sich Emily an einen alten Verbündeten. Conrad Grayson heizt indes den Konkurrenzkampf zwischen Daniel und Tyler an. Beide hoffen, den ersten millionenschweren Investor für Grayson Global an Land zu ziehen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)