Wickie und die starken Männer 3D Im Götterhimmel

Im Rahmen eines Festes zu Ehren der nordischen Götter findet in Flake eine Theateraufführung statt. Ylvi spielt Balder, die vom bösen Gott Loki in ewigen Schlaf versetzt wird. Daraus befreit werden kann sie nur, in dem die Tränen aller Lebewesen dieser Erde gesammelt werden. Die Götter Odin alias Halvar und Thor alias Wickie kümmern sich darum, doch wieder schlägt Loki ihnen ein Schnippchen. Er weiß, dass Balder nur gerettet werden kann, wenn auch er seine Tränen gibt.