Malcolm mittendrin Der Strafzettel

Lois knöpft einem Polizisten Geld für ein Getränk ab, für das er sonst nie bezahlen musste. Dieser rächt sich umgehend. Er verhaftet Lois wegen 16 nicht bezahlter Strafzettel und eines Vorrangdeliktes. Die Strafzettel gehen alle auf Francis Kappe, der sie auch bezahlen muss. Das Vorrangdelikt will sich Lois aber nicht anhängen lassen. Als ein Überwachungsvideo ihre Schuld beweist, nützt das die Familie zu ihrem Vorteil. Alles, was von nun an schief läuft, wird Lois in die Schuhe geschoben.