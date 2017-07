Navy CIS: L.A. Humbug

Drei Weihnachtsmänner überfallen eine IT-Sicherheitsfirma. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass die Firma mit hoch gefährlichen Computerviren arbeitet, von denen einer gestohlen wurde. Zwei Räuber können geschnappt werden. Offenbar ist der Firmeninhaber Weber in krumme Machenschaften verwickelt. Einer der Täter konnte fliehen und hat nun den USB-Stick mit den brisanten Viren in der Tasche von Callens ahnungsloser Freundin Joelle versteckt. DARSTELLER Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) REGIE Tony Wharmby

"Navy CIS: L.A." ist das Spin-Off der erfolgreichen Serie "Navy CIS" und folgt den Fällen einer Undercovereinheit des "Naval Investigative Service" (NCIS), dem Office of Special Projects. Das Team kommt zum Einsatz bei Bedrohungen der inneren Sicherheit und wird von Special Agents G. Callen (Chris O'Donnell - "Der Duft der Frauen") und dem ehemaligen Navy SEAL Sam Hanna (LL Cool J), der auch wegen seiner Arabischkenntnisse als Experte für den Nahen Osten gilt, angeführt. Unter der Leitung von Henrietta "Hetty" Lange (Oscarpreisträgerin Linda Hunt - "Ein Jahr in der Hölle"), die mit strenger, aber liebevoller Hand ihre bunt gemischte Truppe führt, wird neben vollem Körpereinsatz und absolutem Teamgeist auch jede Menge Humor zum Besten gegeben. Die Serie debütierte am 22. September 2009 auf dem Sender CBS. Bis Mai 2017 lief in den USA die achte Staffel. Staffel neun wurde von CBS bereits in Auftrag gegeben.