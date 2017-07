Heidis Tage auf der Alm scheinen gezählt zu sein. Tante Dete kehrt ins Dörfli zurück, um Heidi mit an ihre neue Arbeitsstelle in Frankfurt zu nehmen. Weil er seine kleine Enkelin mittlerweile sehr lieb gewonnen hat, sträubt sich der Alm-Öhi vehement gegen dieses Vorhaben. Aber auch Heidis Begeisterung hält sich in Grenzen. Immerhin ist sie gerade drauf und dran, eine Geißen-Generalin zu werden.