Alice im Wunderland Little Bill hat sich verliebt

Little Bill hat sich in das Schlangenmädchen Sarah verliebt. Die beiden verloben sich, doch aus der Hochzeit wird nichts, denn Sarahs Ex-Verlobter Fred taucht auf. Verärgert schwört Little Bill hoch und heilig, sich nie wieder zu verlieben. Bald schon bricht er jedoch sein Versprechen.