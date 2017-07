Taras Welten Schnee von gestern

Tara lässt sich in eine Klinik, die auf Multiple Persönlichkeitsstörung spezialisiert ist, einweisen. Dort trifft sie auf Dr. Holden, der sie dazu bringt, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Auch Max bleibt vorerst in der Klinik, um an einer Gruppentherapie für Angehörige teilzunehmen. Jedoch bricht Max die Therapie ab, da er keine Verbesserung sieht. Um ihren Mann nicht zu verlieren, trifft Tara eine schwerwiegende Entscheidung.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)