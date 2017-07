Happy Endings Alles Originale

Jane braucht für ein wichtiges Charity-Event ein neues Kleid. Alex bietet sich an, ihr eines zu entwerfen. Doch Jane ist von Alex' Fähigkeiten nicht recht überzeugt. Derweil wird Max dazu verdonnert, auf seine Nichte und seinen Neffen aufzupassen. Weil er mit Kindern wenig am Hut hat, bittet er Penny um Hilfe. Penny ist begeistert. Bald aber stellt sich heraus, dass sie keineswegs eine so begabte Nanny ist, wie sie glauben mag.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)