Soko Donau Die Akte Schweikhart

Eine junge Frau ist in ihrer Badewanne zu Tode gekommen. Es handelt sich um die Tochter des Unterwelt-Granden Schweikhart. Die Untersuchungen von Dr. Trautmannsdorff lassen einen Selbstmord ausschließen. Das Opfer wurde ertränkt, Alkohol und Tabletten wurden ihr erst post mortem eingeflößt. Schweikhart ist ein gebrochener Mann. Es ist klar, dass er auch auf eigene Faust durch seine Leute ermitteln lässt. Und auch Staatsanwalt Dr. Seiler hat Interesse an dem Fall, war es doch Schweikhart, der den Tod seiner Verlobten zu verantworten hatte, auch wenn das nie bewiesen werden konnte. Seiler hofft, dass Schweikhart in diesem Ausnahmezustand Fehler macht.

Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF