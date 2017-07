How I Met Your Mother Nichts als die Wahrheit

Am Abend vor der Hochzeit stoßen die Freunde auf die bevorstehende Trauung an. Barney schaut ein wenig zu tief ins Glas und erreicht ein prekäres Stadium der Betrunkenheit, in dem er nichts als die Wahrheit sagt und jede Frage, die ihm gestellt wird, beantwortet. Lily ist immer noch verärgert darüber, dass Marshall ohne Rücksprache den Richterposten angenommen hat. Als Lily und Marshall eine Streitpause einlegen, versucht Marshall das Ende der Schonfrist so lange wie möglich hinauszuzögern.