Bates Motel Der Mann in Zimmer 9

Der Neuanfang in White Pine Bay droht für Familie Bates zu einem Fiasko zu geraten. In der Stadt hat sich Shelbys "Unfall" herumgesprochen. Niemand will Werbung für ‚Bates Motel' machen. Umso größer ist daher Normas Freude, als ein ehemaliger Dauergast gleich einen ganzen Trakt mieten will. Dylan ist der Mann aus Zimmer 9 allerdings nicht geheuer. Norman findet Trost bei einem vierbeinigen Streuner, als er von Schulschönheit Bradley abserviert wird. Das Glück der beiden ist aber nur von kurzer Dauer.