Hawaii Five-0 Wer ist Melissa Armstrong?

Inhalt - 'Wer ist Melissa Armstrong?', V/16

Das Five-O-Team soll einen Fall von Brandstiftung untersuchen, durch den ein junges Pärchen zu Tode kam. Am Tatort treffen die Ermittler auf Special Agent Kathy Millwood. Kathy ist hinter einem Serientäter her, der in Kalifornien bereits mehrmals Brandanschläge verübt hat. Doch irgendetwas scheint mit Kathy nicht zu stimmen. Und Danny ahnt nicht, dass seine Freundin Amber nicht die ist, für die sie sich ausgibt - was beide in große Gefahr bringt.



DARSTELLER

Alex O'Loughlin (Steve McGarrett)

Scott Caan (Danny 'Danno' Williams)

Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)

Grace Park (Kono Kalakaua)

REGIE

Joe Dante