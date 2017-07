Drop Dead Diva Familiensache

Die 15jährige Jenny liegt seit dem Besuch einer großen Rave-Party im Koma. Ihre Mutter wendet sich hilfesuchend an Jane, die den Veranstalter verklagen soll. Jane erhält außerdem eine anonyme Morddrohung, die gegen Owen gerichtet ist. Aus Rücksicht auf seine Herzprobleme verschweigt sie ihm die Geschichte. Unterdessen vertreten Grayson und Kim einen Samenspender in einem immer komplizierter werdenden Sorgerechtsprozess.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)