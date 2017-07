Lone Ranger ("The Lone Ranger")

Actionreiches, großartig ausgestattetes Western-Spektakel vom 'Fluch der Karibik'-Erfolgs-Team Gore Verbinski und Jerry Bruckheimer. Johnny Depp (derzeit mit 'Pirates of the Caribbean - Salazars Rache' in den Kinos) startet als mysteriöser Indianer Tonto mit Greenhorn Armie Hammer in ein visuell atemberaubendes Abenteuer.

Neben eindrucksvollen Panorama-Aufnahmen in malerischen Westernkulissen wie Monument Valley und Moab zieht Verbinski mit atemberaubenden Special Effects (Stichwort: Eisenbahn) und Verfolgungsjagden alle Actionregister. Mit dabei auf dem wilden Ritt durch den Wilden Westen ist Zweifach-Oscarnominee Tom Wilkinson ("Michael Clayton") als Eisenbahn-Tycoon Cole, Helena Bonham-Carter ("Dark Shadows") als Bordsteinschwalbe Red und Ruth Wilson als Mrs. Reid. Die aus England stammende Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der durchgeknallten Alice Morgan in der britischen Krimiserie "Luther" bekannt und gewann einen Golden Globe als Beste Schauspielerin für die Serie "The Affair".

JOHNNY DEPP

Der in letzter Zeit durch seine Finanzprobleme und den schmutzigen Scheidungskrieg mit Ex-Frau Amber Heard arg gebeutelte Star segelt derzeit in seinem fünften Abenteuer als Capt. Sparrow in 'Pirates of the Caribbean - Salazars Rache' durch unsere Kinos. Nach der leichtfüßigen Gaunerkomödie "Mortdecai" meldete sich Johnny Depp im Jahr 2015 in der wahren Geschichte rund um den Kriminellen James Bulger in "Black Mass" mit einer der stärksten Darstellungen seiner Karriere zurück. Im Jahr 2016 war er als verrückter Hutmacher in der Fortsetzung "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" in unseren Kinos zu sehen.



