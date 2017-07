Malcolm mittendrin Midlife Crisis

Bei einem Schulvortrag über seine Arbeit wird Hal klar, dass er seinen Job abgrundtief hasst. Er beschließt, eine Auszeit zu nehmen, um sich einen lange gehegten Wunsch zu erfüllen. Er will ein Bild malen. Die Umsetzung erweist sich schwieriger als erwartet. Francis arbeitet in den Osterferien in Lois' Supermarkt. Dabei geht er an die Grenzen seiner Belastbarkeit.