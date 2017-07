Kaliber Deluxe

Als Müßiggänger Dean von der großen Karriere als Kriminalautor träumt, ahnt er noch nicht, dass er schon bald Zeuge eines gefährlichen Bandenkriegs wird. Denn der Verwalter einer Feriensiedlung hat sich ausgerechnet im Versteck der Verbrecher eingenistet. Lediglich mit einem Handy bewaffnet versucht Dean nun, die Kontrahenten gegeneinander auszuspielen. Gerade als er Gefallen an dem gefährlichen Spiel findet, geht der Schuss nach hinten los...

Die erfrischende Story stammt aus der Feder des in Graz geborenen Regisseurs Thomas Roth, dem mit dieser deutschen Produktion ein spannender, aber auch skurriler Thriller in bester Pulp-Fiction-Manier gelang.

Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen