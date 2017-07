Heartland - Paradies für Pferde Unter Druck

Georgies Geburtstag steht vor der Tür. Wenige Tage davor taucht plötzlich ihr Bruder Jeff in Heartland auf. Er lebt mittlerweile in gesicherten Verhältnissen und möchte sich um die Vormundschaft für Georgie bewerben. Eric verlangt indes 40.000 Dollar für Phönix. Da sowohl Lou als auch Jack das Geld nicht aufbringen können, sieht es danach aus als würde Georgie das Pferd ausgerechnet vor ihrem Geburtstag verlieren.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)