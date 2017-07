Drop Dead Diva Intimit├Ąten

Diesmal muss Jane ihre eigene, also in Wirklichkeit Debs Mutter, vertreten. Deren Tanzschülerin Kyra hat sich verletzt und Kyras Mutter hat nun eine Klage von über 1 Million Dollar eingebracht. Inzwischen wird Grayson von seiner attraktiven ehemaligen Klassenkameradin Fiona engagiert. Diese hat eine Skulptur kreiert, die einigen Anstoß erregt.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)