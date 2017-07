Heidi und Peter wollen einen gemütlichen Sonntag in Peters geheimen Baumhaus verbringen. Leider kommen ihnen Karl, Willi und Theresa zuvor. Ehe sich Peter und Heidi versehen, verbarrikadieren sich die drei in dem Baumhaus. Während Peter daraufhin erbost das Baumhaus stürmen möchte, will sich Heidi lieber auf keinen Streit einlassen. Stattdessen hat sie eine Idee, wie sie die Baumhausbesetzer zu mit einer genialen List in die Flucht schlagen könnten.