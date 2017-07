Happy Endings Süßes oder Saures

Jane und Brad verbringen Halloween damit, auf ein Haus in der Vorstadt aufzupassen. Was zunächst kinderleicht aussieht, mausert sich zur Bewährungsprobe. Der Rest der Freunde ist auf eine Party eingeladen. Während sich Penny und Max scheinbar auf kein gemeinsames Partnerkostüm einigen können, sind Alex und Dave fest davon überzeugt, selbst die richtige Kostümwahl getroffen zu haben.



